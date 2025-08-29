Lecce-Milan, Di Francesco: “Quando dai campo ai rossoneri diventa dura”

Pianeta Milan
Eusebio Di Francesco, allenatore giallorosso, ha parlato a 'DAZN' al termine di Lecce-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Via del Mare' di Lecce. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Abbiamo sofferto il Milan all’inizio, facevamo fatica ad accorciare e a indirizzare la pressione. Poi siamo cresciuti. Anche nel secondo tempo siamo saliti, avevamo il pallino del gioco e poi abbiamo sbagliato e abbiamo concesso la punizione del gol. Quando poi dai campo al Milan diventa una squadra pericolosa per la qualità dei centrocampisti".

"Mi è piaciuto che la squadra ha saputo soffrire e ha anche lavorato bene con le catene laterali, creando pericoli. Dobbiamo alzare il nostro livello di qualità. L’ultimo passaggio e la giocata finale devono essere più determinate, cattive".

Sulla staffetta Camarda-Stulic: "Camarda è dovuto uscire per una botta alla testa. Non si ricordava alcune cose che gli chiedevo. Lo abbiamo dovuto far uscire e ora è sotto osservazione. Speriamo non sia nulla di grave. È un cambio forzato anche perché si era mosso bene e stava giocando bene".

