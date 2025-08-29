Pianeta Milan
LECCE-MILAN

Lecce-Milan, Allegri: “Vincere oggi era importante. Mercato? Ci pensa domani la società”

Massimiliano Allegri AC Milan post-partita Sky Sport 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' dopo Lecce-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2025-2026
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Lecce-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Via del Mare' di Lecce. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

“Io saturo di notize? Stasera bisogna parlare della partita perché per noi era importante vincere. Abbiamo giocato una buona partita. Secondo me abbiamo concesso 2-3 occasioni dove non abbiamo rischiato ma dovevamo comportarci meglio. Vincere oggi era importante per dimenticare la sconfitta contro la Cremonese”.

Se le è piaciuto di più il Milan di oggi:“Le partite bisogna vincerle sul campo, non è che se si veste la maglia del Milan si vince a prescindere. Stasera la squadra ha giocato con grande umiltà ed attenzione, ed è questa la cosa che ci deve portare avanti”. 

Sull'utilizzo di Nkunku: “Non lo so come potrò utilizzarlo. È un giocatore di grande qualità, e credo che avanti abbiamo già ottimi giocatori e la cosa importante è trovare il giusto equilibrio con questi”.

Sulla decisione di cambiare sistema di gioco:“Non è che ho deciso. Invece che giocare con due davanti ho preferito metterne uno più a metà campo così da averne 4. Con questo modulo qui copriamo bene il campo ed abbiamo più equilibrio. Dobbiamo trovare sicurezza e questa la so trova non prendendo gol per più partite”.

Sulla cessione di Musah e la questione Dovbyk-Gimenez: “Non ho affrontato né la questione Gimenez né la questione Musah anche perché avevamo una partita importante. Quindi già c’era stata confusione settimana scorsa e questa, per il bene di tutti, era meglio pensare alla partita. Da domani la società penserà quello che è meglio per il Milan per farlo tornare dove merita ed essere competitivo”.

