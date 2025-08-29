Lecce-Milan, Allegri: “Vincere oggi era importante. Mercato? Ci pensa domani la società”

Se le è piaciuto di più il Milan di oggi:“Le partite bisogna vincerle sul campo, non è che se si veste la maglia del Milan si vince a prescindere. Stasera la squadra ha giocato con grande umiltà ed attenzione, ed è questa la cosa che ci deve portare avanti”.

Sull'utilizzo di Nkunku: “Non lo so come potrò utilizzarlo. È un giocatore di grande qualità, e credo che avanti abbiamo già ottimi giocatori e la cosa importante è trovare il giusto equilibrio con questi”.

Sulla decisione di cambiare sistema di gioco:“Non è che ho deciso. Invece che giocare con due davanti ho preferito metterne uno più a metà campo così da averne 4. Con questo modulo qui copriamo bene il campo ed abbiamo più equilibrio. Dobbiamo trovare sicurezza e questa la so trova non prendendo gol per più partite”.

Sulla cessione di Musah e la questione Dovbyk-Gimenez: “Non ho affrontato né la questione Gimenez né la questione Musah anche perché avevamo una partita importante. Quindi già c’era stata confusione settimana scorsa e questa, per il bene di tutti, era meglio pensare alla partita. Da domani la società penserà quello che è meglio per il Milan per farlo tornare dove merita ed essere competitivo”.