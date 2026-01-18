Lecce, Di Francesco: 'Ottima gara della linea difensiva. Sul gol...'

Sul gol di Fullkrug: "Questo lavoro non lo inventi un giorno prima della partita, ma è un lavoro costante di tante settimane. Più porti il Milan a ridosso della tua area, più è facile che possa creare difficoltà. Sono bravi ad accompagnare sulle palle esterne coi centrocampisti. Le mezzali sono brave per fisicità, tutte quelle del Milan. Il Milan è una squadra che va a riempire l'area di rigore. Sul gol, Thiago Gabriel, autore di un'ottima gara, e Siebert dovevano andare a difendere la porta, ma non si dovevano schiacciare sul primo palo. Al di là delle responsabilità singole, nono sono stati aiutati dagli altri. Andava tenuto qualche pallone più. I miei ragazzi devono capire che tenere la palla e prendere qualche fallo ti permette di uscire dalla fase di sofferenza".
Sulla difesa a 5: "L'anno scorso ho spesso lavorato coi 5. Dal mio punto di vista, a 4 o a 5 cambia relativamente in certi movimenti e certe scalate. Non deve cambiare il modo di ragionare, di lavorare sulla palla per tenere la squadra alta. Questa soluzione si può ancora riproporre sicuramente, in base anche agli avversari".
