Lecce, Di Francesco: 'Ottima gara della linea difensiva. Sul gol...'

Sulla partita del suo Lecce e sulla preparazione alla gara: "Era una difesa a 5 un po' asimmetrica, con Siebert che si occupava di prendere un riferimento che arrivava dalla sua parte. Era preparata così e credo che la linea abbia fatto un'ottima gara, in particolar modo nel primo tempo. Siamo risaliti troppo poco rispetto a quello che potevamo. Noi abbiamo fatto troppi errori tecnici che non ci hanno permesso di respirare un pochino. Sul gol dovevamo accompagnare meglio la protezione della porta, ma ci siamo andati a schiacciare sul primo palo, lasciando libero l'uomo in area. Ci può stare un errore all'interno di una gara dove c'è stata tanta pressione".