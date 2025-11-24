Pianeta Milan
Lazio-Lecce, Camarda delude ancora. Il Ds Trinchera: “Ha regalato emozioni in U21, ore deve darle a noi”

Lecce, Camarda titolare contro la Lazio ma delude ancora. Il Ds Trinchera ..
Francesco Camarda, talento classe 2008 del Milan in prestito al Lecce, brilla con l'Italia U21 ma fatica in Serie A. Il Ds giallorosso Trinchera, nel prepartita contro la Lazio, ha sottolineato che ora deve emozionare anche il Lecce
Assoluto protagonista con l'Azzurro, ancora troppo poco in giallorosso. Finora, la stagione di Francesco Camarda, talento classe 2008 di proprietà del Milan in prestito al Lecce, è stata a due facce. Da una parte il bomber titolare dell'Italia Under 21, dall'altra parte invece la difficile stagione con il club pugliese, in questo momento sedicesimo con 10 punti in 12 giornate di Serie A.

Camarda titolare all'Olimpico ma delude

Francesco Camarda è partito titolare ieri sera nella sfida delle 18 tra Lazio e Lecce allo Stadio Olimpico, ma la sua prestazione è stata ancora una volta deludente. Solo sette tocchi nei primi 45', dopo i quali è stato sostituito per far posto a Stulic. Eusebio Di Francesco ha voluto premiare il classe 2008 dopo le buone prestazioni con la maglia della Nazionale, con la quale ha già totalizzato quattro gol e un assist in quattro presenze nelle partite valide per la qualificazione ai prossimi europei U21.

Dopo il primo gol in Serie A arrivato contro il Bologna e le buone prestazioni in Under 21, il Lecce si aspettava un maggior apporto con la maglia giallorossa, come sottolinea il Ds del Lecce Stefano Trinchera. "Sta abbastanza bene. Ha fatto lavoro differenziato, gli ho detto che ha regalato emozioni alla nazionale e adesso deve regalarle anche a noi" ha dichiarato il dirigente ai microfoni di Sky nel prepartita.

