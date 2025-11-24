Lecce, Camarda titolare contro la Lazio ma delude ancora. Il Ds Trinchera ..

Camarda titolare all'Olimpico ma delude

Francesco Camarda è partito titolare ieri sera nella sfida delle 18 tra Lazio e Lecce allo Stadio Olimpico, ma la sua prestazione è stata ancora una volta deludente. Solo sette tocchi nei primi 45', dopo i quali è stato sostituito per far posto a Stulic. Eusebio Di Francesco ha voluto premiare il classe 2008 dopo le buone prestazioni con la maglia della Nazionale, con la quale ha già totalizzato quattro gol e un assist in quattro presenze nelle partite valide per la qualificazione ai prossimi europei U21.