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Lazio, Sarri dopo la vittoria col Milan: “Felice che la squadra abbia regalato questa emozione ai tifosi”

Lazio, Sarri: 'Potevamo finire il primo tempo con un vantaggio più ampio'
Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste, ha parlato a 'DAZN' al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma
Redazione

Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste, ha parlato a 'DAZN' al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sull'abbraccio coi tifosi : "Che emozione è stata? Tutta la serata è stata emozionante e bellissima. Rivedere un'Olimpico così, con un tifo spettacolare è stato emozionante. Sono contento che la squadra abbia regalato la soddisfazione al popolo laziale, ma la serata sarebbe stata da ricordare con qualsiasi risultato".

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Sulla prestazione: "La mia sensazione è che c'erano i margini per andare all'intervallo con un vantaggio maggiore. Poi l'intensità del primo tempo non siamo riusciti a tenerla e con le assenze avevamo i cambi limitati. Quella è stata la più grande difficoltà della partita".

Vedendo una squadra così elettrica, cosa pensi? "Questa partita non la prenderei come metro di paragone, stasera c'era un'atmosfera particolare. I ragazzi erano galvanizzati e motivati dal ritorno del pubblico. La squadra sta crescendo in tante cose e speriamo di star ponendo le giuste basi per il futuro".

Sul suo lavoro: "Questa è stata la stagione più difficile in Serie A. Ho fatto un plauso alla squadra perché potevano esserci i presupposti per mollare, invece vedo che la squadra continua ad allenarsi su buoni livelli. A volte sbaglia qualche partita ma a livello caratteriale c'è".

Ci può essere un cambiamento a livello di atmosfera? "Non lo so, leggendo il comunicato dei tifosi sembra che questa fosse una presenza una tantum per i tifosi. Spero che l'atmosfera di oggi non abbia colpito solo me, ma anche loro in modo che ci sia un ripensamento. Voglio fare un appello ai tifosi? No, non voglio perché quando le persone prendono delle decisioni tendo a rispettarle. chiaro che mi fa male questa scelta ma non posso avere la presunzione di non rispettarla".

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