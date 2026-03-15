Lazio-Milan, Turci: 'Leao ha mandato a quel paese Allegri e Pulisic'

"Partiamo da quello che è successo nel primo tempo. Leao è stato richiamato più volte dallo staff di Allegri. Nel secondo tempo è entrato meglio in campo, ma poi c'è stato un malinteso con Pulisic e il portoghese lo ha mandato a quel paese. Vi svelo un retroscena, all'inizio Allegri voleva sostituire Pulisc, ma poi ha cambiato idea. L'allenatore del Milan ha provato a rincuorarlo, ma Leao ha mandato a quel paese anche lui. In panchina era nervoso e ha iniziato a scalciare le bottigliette".