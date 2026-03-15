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PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Lazio-Milan, Turci ricostruisce la dinamica della sostituzione di Leao: “Ha mandato tutti a quel paese”

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Lazio-Milan, Turci ricostruisce la dinamica della sostituzione di Leao: “Ha mandato tutti a quel paese”

Lazio-Milan, Turci: 'Leao ha mandato a quel paese Allegri e Pulisic'
Dal diverbio con Pulisic alle bottigliette scalciate in panchina: il bordocampista di 'DAZN' Tommaso Turci ha ricostruito l'episodio che ha visto protagonista Rafael Leao
Redazione PM

Il Milan cade all'Olimpico e la Lazio vince 1-0. Decisiva la rete di Gustav Isaksen, bravo ad approfittare di un errore di Estupinan che si fa sorprendere su un lancio lungo di Marusic. Al 68' minuto si verifica un episodio spiacevole che vede coinvolto Rafael Leao. Il portoghese viene sostituito da Allegri e non prende di buon grado il cambio. L'allenatore rossonero capisce la situazione e prova ad abbracciare il proprio numero 10, che però si divincola e scalcia delle bottigliette in panchina.

Lazio-Milan, Turci sul nervosismo di Leao

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Al termine di Lazio-Milan, Tommaso Turci ha ricostruito la dinamica della sostituzione di Leao. Ecco come sono andate le cose secondo il bordocampista di 'DAZN'.

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"Partiamo da quello che è successo nel primo tempo. Leao è stato richiamato più volte dallo staff di Allegri. Nel secondo tempo è entrato meglio in campo, ma poi c'è stato un malinteso con Pulisic e il portoghese lo ha mandato a quel paese. Vi svelo un retroscena, all'inizio Allegri voleva sostituire Pulisc, ma poi ha cambiato idea. L'allenatore del Milan ha provato a rincuorarlo, ma Leao ha mandato a quel paese anche lui. In panchina era nervoso e ha iniziato a scalciare le bottigliette".

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