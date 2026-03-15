Su come si va avanti ora: "Affrontiamo il campionato come sempre, cerchiamo di raccogliere più punti possibile e vediamo dove arriviamo".
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LAZIO-MILAN
Koni De Winter, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Sulla partita: "Tecnicamente abbiamo sbagliato tanto, soprattutto nel primo tempo. Ma tanto merito a loro che hanno fatto una bella partita. Nel secondo tempo ci siamo ripresi, ma non abbiamo segnato. Questa partita ormai è andata, guardiamo avanti".
Su come si va avanti ora: "Affrontiamo il campionato come sempre, cerchiamo di raccogliere più punti possibile e vediamo dove arriviamo".
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