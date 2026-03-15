Koni De Winter, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma

Koni De Winter , difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Lazio-Milan , partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Lazio-Milan 1-0, così De Winter nel post-partita di 'Milan TV'

Sulla partita: "Tecnicamente abbiamo sbagliato tanto, soprattutto nel primo tempo. Ma tanto merito a loro che hanno fatto una bella partita. Nel secondo tempo ci siamo ripresi, ma non abbiamo segnato. Questa partita ormai è andata, guardiamo avanti".