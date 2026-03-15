Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan, De Winter sincero: “Tanto merito alla Lazio, ha fatto una bella partita. Noi …”

LAZIO-MILAN

Milan, De Winter sincero: “Tanto merito alla Lazio, ha fatto una bella partita. Noi …”

Milan, De Winter sincero: 'Tanto merito alla Lazio, ha fatto una bella partita. Noi ...'
Koni De Winter, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma
Daniele Triolo Redattore 

Koni De Winter, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Lazio-Milan 1-0, così De Winter nel post-partita di 'Milan TV'

—  

Sulla partita: "Tecnicamente abbiamo sbagliato tanto, soprattutto nel primo tempo. Ma tanto merito a loro che hanno fatto una bella partita. Nel secondo tempo ci siamo ripresi, ma non abbiamo segnato. Questa partita ormai è andata, guardiamo avanti".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Su come si va avanti ora: "Affrontiamo il campionato come sempre, cerchiamo di raccogliere più punti possibile e vediamo dove arriviamo".

Leggi anche
Pavlovic così dopo Lazio-Milan: “Non siamo contenti. Scudetto? Avremmo…”
Allegri commenta Lazio-Milan: “Brutto primo tempo. Nel secondo meglio, ma niente gol....

© RIPRODUZIONE RISERVATA