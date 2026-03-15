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PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Allegri commenta Lazio-Milan: “Brutto primo tempo. Nel secondo meglio, ma niente gol. 4-3-3? Vi dico …”

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Allegri commenta Lazio-Milan: “Brutto primo tempo. Nel secondo meglio, ma niente gol. 4-3-3? Vi dico …”

Massimiliano Allegri AC Milan post-partita Milan TV 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma
Daniele Triolo Redattore 

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Lazio-Milan 1-0, così Allegri nel post-partita di 'Milan TV'

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Sulla partita: "Abbiamo fatto un brutto primo tempo, dove abbiamo sbagliato tanto tecnicamente. Ci siamo esposti a tanti contropiede. Bel secondo tempo, ma non siamo riusciti a fare gol".

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Sul possibile passaggio al 4-3-3: "Questo non lo so. Credo che in questo momento qui, come sempre, non è questione di modulo, ma è una questione di tornare a lavorare bene martedì sulla partita di sabato. Un primo tempo fatto meno bene non cambia l'andamento di una squadra. Bisogna essere realisti: ci si mette tanto per costruire, poco per distruggere".

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Sui tanti uno contro uno concessi nel primo tempo: "Spiegazione molto semplice: non abbiamo approcciato bene la partita sulle palle sopra. Eravamo sopra la linea di palla con frenesia, sbagliando, concedendoci a loro. Loro erano freschi e ne hanno approfittato. Nel secondo tempo meglio, ma non siamo riusciti a fare gol".

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