Sul possibile passaggio al 4-3-3 : "Questo non lo so. Credo che in questo momento qui, come sempre, non è questione di modulo, ma è una questione di tornare a lavorare bene martedì sulla partita di sabato. Un primo tempo fatto meno bene non cambia l'andamento di una squadra. Bisogna essere realisti: ci si mette tanto per costruire, poco per distruggere".

Sui tanti uno contro uno concessi nel primo tempo: "Spiegazione molto semplice: non abbiamo approcciato bene la partita sulle palle sopra. Eravamo sopra la linea di palla con frenesia, sbagliando, concedendoci a loro. Loro erano freschi e ne hanno approfittato. Nel secondo tempo meglio, ma non siamo riusciti a fare gol".