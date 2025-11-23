Inter, le parole di Thuram: “Il Milan è la squadra più forte d’Europa in contropiede”

Sulla difficoltà nei big match: “Non lo posso spiegare, però penso che col mister troveremo le soluzioni, è forte e bravo. Era una gara decisiva ma ci sono ancora tante partite, siamo a novembre”.

Su cosa manca all'Inter: “Penso che per come giochiamo noi, per il possesso palla, fa male perderla e prendere contropiede. Penso che il Milan, come il Real Madrid, sia la squadra più forte d’Europa su contropiede. Manca qualcosa perché abbiamo perso ma siamo sulla squadra giusta”.

Sull'atmosfera all'interno dello spogliatoio: “Penso che la cosa più importante è avere fiducia in noi e nel mister. Una sconfitta non ci può far cambiare tutto il mondo perché penso che l’Inter oggi sia sulla strada giusta. C’è sempre da migliorare ma non è tutto da buttare via”.