Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Inter, le parole di Thuram: “Il Milan è la squadra più forte d’Europa in contropiede”

DERBY

Inter, le parole di Thuram: “Il Milan è la squadra più forte d’Europa in contropiede”

Inter, le parole di Thuram: “Il Milan è la squadra più forte d’Europa in contropiede” - immagine 1
Marcus Thuram, giocatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' dopo il derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Marcus Thuram, giocatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' al termine del derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla parata di Maignan: “Forse dovevo mettergliela dall’altra parte… La palla arriva da sinistra e devo rimetterla a sinistra”.

LEGGI ANCHE

Sulla difficoltà nei big match: “Non lo posso spiegare, però penso che col mister troveremo le soluzioni, è forte e bravo. Era una gara decisiva ma ci sono ancora tante partite, siamo a novembre”.

Su cosa manca all'Inter: “Penso che per come giochiamo noi, per il possesso palla, fa male perderla e prendere contropiede. Penso che il Milan, come il Real Madrid, sia la squadra più forte d’Europa su contropiede. Manca qualcosa perché abbiamo perso ma siamo sulla squadra giusta”.

Sull'atmosfera all'interno dello spogliatoio: “Penso che la cosa più importante è avere fiducia in noi e nel mister. Una sconfitta non ci può far cambiare tutto il mondo perché penso che l’Inter oggi sia sulla strada giusta. C’è sempre da migliorare ma non è tutto da buttare via”.

LEGGI ANCHE:Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Leggi anche
Costacurta dopo il derby: “Vittoria del Milan allegriana. Punto debole rimane la difesa,...
Bartesaghi dopo Inter-Milan: “Onorato di aver giocato questo derby. Ho dato tutto. Maignan...

© RIPRODUZIONE RISERVATA