Carlos Augusto, giocatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' nell'intervallo del derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
DERBY
"Devo stare attento ma dobbiamo provare ad attaccare: loro sono forti nella ripartenza, dobbiamo stare attenti e avere equilibrio".
