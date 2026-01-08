Morten Thorsby, giocatore rossoblu, ha parlato a 'DAZN' nell'intervallo di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.
MILAN-GENOA
Genoa, Thorsby all’intervallo: “Stiamo facendo la nostra partita, dobbiamo continuare”
Morten Thorsby, giocatore rossoblu, ha parlato a 'DAZN' al 45' di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026
"Stiamo facendo la nostra partita, giocare qui è sempre difficile e nel secondo tempo dobbiamo continuare come stiamo facendo"
