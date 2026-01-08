Genoa, Thorsby all’intervallo: “Stiamo facendo la nostra partita, dobbiamo continuare”

Morten Thorsby, giocatore rossoblu, ha parlato a 'DAZN' nell'intervallo di Milan-Genoa , partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano . Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.

"Stiamo facendo la nostra partita, giocare qui è sempre difficile e nel secondo tempo dobbiamo continuare come stiamo facendo"