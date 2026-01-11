Fiorentina, Vanoli nel post: 'Felice della delusione vista nello spogliatoio'

Partita preparata sulle corsie laterali? "Sì, oggi l'abbiamo preparata così. Loro uscivano con la mezzala sinistra quindi le giocate potevano uscire da quel lato. Dodo e Gosens hanno fatto una grande partita. Ora stiamo diventando una squadra. Da questa prestazione non si può tornare indietro".
Sul rapporto coi tifosi: "Sappiamo quanto è importante avere i tifosi dalla nostra parte. Siamo consapevoli che attraverso le prestazioni e lottando per questa maglia loro ci possono aiutare. Dobbiamo rimanere umili come siamo. Giocando a calcio è la soluzione per risalire".
Sui punti persi nel recupero con Lazio e Milan: "Non ci dobbiamo soffermare sui punti lasciati nel recupero, ma sulle prestazioni contro la Lazio e il Milan. Dobbiamo essere lucidi da qua alla fine e guardare le tante cose positive".
