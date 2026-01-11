Pianeta Milan
FIORENTINA-MILAN

Vanoli vede passi avanti dopo il pareggio col Milan : “Da questa prestazione non si può tornare indietro”

Fiorentina, Vanoli nel post: 'Felice della delusione vista nello spogliatoio'
Paolo Vanoli, allenatore viola, ha parlato a 'DAZN' al termine di Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze
Paolo Vanoli, allenatore viola, ha parlato a 'DAZN' al termine di Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla partita: "Sono contento che ci sia delusione, vuol dire che hanno capito che abbiamo fatto una grande prestazione. Cosa ho detto in spogliatoio? Gli ho detto che sono orgoglioso di loro. Oggi abbiamo incontrato una squadra forte a livello individuale. Nonostante le occasioni del Milan, oggi meritavamo di vincere".

Partita preparata sulle corsie laterali? "Sì, oggi l'abbiamo preparata così. Loro uscivano con la mezzala sinistra quindi le giocate potevano uscire da quel lato. Dodo e Gosens hanno fatto una grande partita. Ora stiamo diventando una squadra. Da questa prestazione non si può tornare indietro".

Sul rapporto coi tifosi: "Sappiamo quanto è importante avere i tifosi dalla nostra parte. Siamo consapevoli che attraverso le prestazioni e lottando per questa maglia loro ci possono aiutare. Dobbiamo rimanere umili come siamo. Giocando a calcio è la soluzione per risalire".

Sui punti persi nel recupero con Lazio e Milan: "Non ci dobbiamo soffermare sui punti lasciati nel recupero, ma sulle prestazioni contro la Lazio e il Milan. Dobbiamo essere lucidi da qua alla fine e guardare le tante cose positive".

