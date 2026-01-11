Su Youssouf Fofana, che ha dato l'assist a Christopher Nkunku per il gol dopo l'errore di giovedì scorso contro il Genoa: "Nel calcio si sbaglia. Si sbaglia tutti. Bisogna rimanere tranquilli e lavorare".
Su Niclas Füllkrug e il gol di Nkunku: "Füllkrug ha dato quasi due assist, quando porti la palla vicino all'area lui è molto bravo a giocare lì. Nkunku ha fatto un gol di cattiveria; dobbiamo sempre averla quando difendiamo e quando attacchiamo".
Sul pareggio nel finale, che è sempre meglio che perdere le partite: "Giovedì contro il Genoa abbiamo rischiato di perdere, oggi abbiamo rischiato. Dobbiamo tornare a vincere perché mancano ancora 34-36 punti per ambire ad uno dei primi quattro posti".
