Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Allegri dopo Fiorentina-Milan: “Nkunku, gol di cattiveria. Ma dobbiamo tornare a vincere”

FIORENTINA-MILAN

Allegri dopo Fiorentina-Milan: “Nkunku, gol di cattiveria. Ma dobbiamo tornare a vincere”

Massimiliano Allegri AC Milan post-partita Milan TV 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze
Daniele Triolo Redattore 

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Fiorentina-Milan 1-1, così Allegri nel post-partita di 'Milan TV'

—  

Sulla partita: "Abbiamo ripetuto gli errori fatti giovedì negli ultimi 3'. Oggi li abbiamo fatti negli ultimi 7'. Prima del pareggio abbiamo giocato bene; dopo il pareggio abbiamo affrettato delle giocate che dovevamo fare meglio".

LEGGI ANCHE

Su Youssouf Fofana, che ha dato l'assist a Christopher Nkunku per il gol dopo l'errore di giovedì scorso contro il Genoa: "Nel calcio si sbaglia. Si sbaglia tutti. Bisogna rimanere tranquilli e lavorare".

Su Niclas Füllkrug e il gol di Nkunku: "Füllkrug ha dato quasi due assist, quando porti la palla vicino all'area lui è molto bravo a giocare lì. Nkunku ha fatto un gol di cattiveria; dobbiamo sempre averla quando difendiamo e quando attacchiamo".

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Sul pareggio nel finale, che è sempre meglio che perdere le partite: "Giovedì contro il Genoa abbiamo rischiato di perdere, oggi abbiamo rischiato. Dobbiamo tornare a vincere perché mancano ancora 34-36 punti per ambire ad uno dei primi quattro posti".

Leggi anche
Fiorentina-Milan, Allegri post partita: “Bisogna essere più precisi. Mancano 34-36 punti...
Comuzzo al termine di Fiorentina-Milan: “Dovevamo portare a casa i tre punti”

© RIPRODUZIONE RISERVATA