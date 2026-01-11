Pianeta Milan
FIORENTINA-MILAN

Fiorentina-Milan, Nkunku ancora in gol: il francese eguaglia i numeri dello scorso anno

Fiorentina-Milan, Nkunku sta crescendo: ecco la statistica che lo certifica
Una delle cose migliori di Fiorentina-Milan è stato l'ingresso dalla panchina di Christopher Nkunku. Con il gol di oggi eguaglia un dato importante
Niente da fare, il Milan sbatte ancora contro una squadra della parte destra della classifica. Dopo il deludente pareggio contro il Genoa di Daniele De Rossi, il Diavolo di Massimiliano Allegri rallenta ancora. La partita con la Fiorentina di Paolo Vanoli, valida per la 20^ giornata di Serie A, è terminata 1-1. Per i padroni di casa gol di Pietro Comuzzo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Per il Milan, di nuovo a segno Christopher Nkunku, completamente ristabilito dopo il problema fisico che gli ha fatto saltare le ultime due di campionato.

Una delle note più liete del difficile pomeriggio rossonero è stato proprio l'ingresso dalla panchina dell'attaccante ex Chelsea. Dopo la doppietta (primi due gol in Serie A) contro il Verona di Zanetti, oggi si è visto nuovamente il giusto atteggiamento. Il suo gol di cattiveria ha permesso al Milan di uscire dal 'Franchi' con un punto, che addolcisce il pomeriggio rossonero.

Ma non è tutto per Nkunku. Con il gol realizzato contro la Viola, il francese sale a quota 5 tra gol e assist in 13 gare di Serie A, eguagliando l'intero bottino totalizzato al termine della scorsa Premier League. Numeri che certificano l'importanza e il talento di un giocatore alla ricerca di conferme dopo alcune stagioni complicate.

