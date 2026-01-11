I rossoneri hanno comunque mostrato carattere e determinazione, reagendo bene allo svantaggio e cercando il gol senza mai mollare. La gara è stata tosta, ricca di occasioni. Allegri ha optato per il classico 3-5-2 ma modificandolo parecchio nelle scelte degli uomini in partenza, complice un periodo di calendario senza sosta, effettuando dei cambi importanti nel corso della gara che hanno dato nuova energia. L'ingresso di Nkunku è stato decisivo (quarto gol stagionale), sottolineando anche la buona ora di gioco di Füllkrug all'esordio dall'inizio. Nonostante qualche problema ed errore, il Milan ha ridimostrato di avere voglia, forza e unione. Leggero riposo, poi al lavoro per migliorare: giovedì 15 gennaio alle 20.45 si tornerà in campo a domicilio del Como.