I rossoneri hanno comunque mostrato carattere e determinazione, reagendo bene allo svantaggio e cercando il gol senza mai mollare. La gara è stata tosta, ricca di occasioni. Allegri ha optato per il classico 3-5-2 ma modificandolo parecchio nelle scelte degli uomini in partenza, complice un periodo di calendario senza sosta, effettuando dei cambi importanti nel corso della gara che hanno dato nuova energia. L'ingresso di Nkunku è stato decisivo (quarto gol stagionale), sottolineando anche la buona ora di gioco di Füllkrug all'esordio dall'inizio. Nonostante qualche problema ed errore, il Milan ha ridimostrato di avere voglia, forza e unione. Leggero riposo, poi al lavoro per migliorare: giovedì 15 gennaio alle 20.45 si tornerà in campo a domicilio del Como.
LA CRONACA
Prima mossa della Fiorentina: al 3' Gosens si coordina e "spara", non va. Ci sono ampi spazi per attaccare: all'11' De Winter stoppa Pongračić, al 12' De Gea anticipa Pulisic. Cresce il Milan, si apre il dialogo Pulisic-Füllkrug. Doppia enorme occasione per Chris, sempre servito da Niclas: al 18' sceglie di scartare il portiere anziché calciare e poi da posizione defilata sbatte sull'esterno della rete, al 21' stavolta la piazza di piatto destro con De Gea che respinge. Rimaniamo in pressing: al 22' De Gea ancora attento sull'incornata di Gabbia, al 26' Pulisic in ripartenza - sempre su invito di Füllkrug - prova il mancino rasoterra in diagonale di un soffio a lato. Al 39' Ricci impreciso; al 40' Ndour debole di testa; al 43' Guðmundsson a giro non inquadra lo specchio.
Anche la ripartenza premia la viola: Maignan al 50' si oppone col piede alla spizzata di Gosens e al 51' para la botta di Parisi dalla distanza. Al 56' il tiro (deviato) di Dodò termina alto, sugli sviluppi dell'angolo Gosens svetta e Maignan dice di no. Momento complicato: al 59' spunto di Kean senza finalizzazione, al 62' Dodò per lo stacco di Gosens nuovamente salvato da Maignan. Andiamo sotto al 66' quando da corner Comuzzo spizza in area piccola, il pallone bacia il palo e si insacca. Al 73' Parisi impegna Maignan, al 76' Brescianini spreca. Assalto finale dei rossoneri: all'82' Bartesaghi manda alle stelle dopo il tocco corto su punizione, all'88' Ricci potente ma impreciso. Al 90' l'episodio, il pareggio: recupero palla, Fofana in verticale per Nkunku il quale segna "spaccando" la porta. Che brividi, però, allo scadere: al 96' Brescianini gira a botta sicura colpendo in pieno la traversa, al 97' Maignan provvidenziale in uscita su Kean
IL TABELLINO
FIORENTINA-MILAN 1-1
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongračić, Gosens (37'st Ranieri); Mandragora (20'st Brescianini), Fagioli, Ndour (46'st Sohm); Parisi (37'st Fortini), Kean, Guðmundsson (37'st Solomon). A disp.: Christensen, Lezzerini; Koaudio, Košpo; Fazzini, Nicolussi Caviglia; Piccoli. All.: Vanoli.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović (29'st Nkunku); Saelemaekers, Loftus-Cheek (18'st Fofana), Ricci, Jashari (15'st Rabiot), Estupiñan (15'st Bartesaghi); Pulisic, Füllkrug (15'st Leão). A disp.: Torriani; Athekame, Duțu, Odogu; Modrić. All.: Allegri.
Arbitro: Massa di Imperia.
Gol: 21'st Comuzzo (F), 45'st Nkunku (M).
Ammoniti: 31' Kean (F), 8'st Estupiñan (M), 35'st Fagioli (F), 39'st Rabiot (M), 49'st Fofana (M).
Espulso: 47' Vanoli (F) dalla panchina per proteste.
