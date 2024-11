Atalanta, infortunio per De Ketelaere: ci sarà contro il Milan?

Come riportato dal sito PazziDiFanta, guai per Gasperini e l'Atalanta. De Ketelaere si ferma per infortunio. Recupera per il Milan?

Emiliano Guadagnoli Redattore 9 novembre 2024 (modifica il 9 novembre 2024 | 15:16)

L'Atalanta sta attraversando un grande periodo di forma: prima la vittoria contro il Napoli, poi quella in Champions League contro lo Stoccarda. Protagonista in entrambe le gare Charles De Ketelaere. L'ex giocatore del Milan si è fermato per un infortunio muscolare. Ecco di cosa si tratta.

Atalanta, De Ketelaere va KO. Ci dovrebbe essere contro il Milan — Come riportato dal sito PazziDiFanta, guai per Gasperini e l'Atalanta. Per Kolasinac una lesione di primo grado del muscolo bicipite femorale destro, mentre per De Ketelaere una lesione di basso grado del muscolo bicipite femorale sinistro. Il belga ex Milan salterà sicuramente la sfida di domani contro l'Udinese. Da capire se recuperà e sarà a disposizione dopo la sosta, quando l'Atalanta di Gasperini giocherà contro il Parma. La Dea giocherà contro il Milan il prossimo 6 dicembre, quando De Ketelaere dovrebbe essere pienamente e disposizione.