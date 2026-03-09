Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Saelemaekers dopo il derby Milan-Inter: “Felice per Estupinan. Gli avevo detto che …”

DERBY

Saelemaekers dopo il derby Milan-Inter: “Felice per Estupinan. Gli avevo detto che …”

Saelemaekers dopo il derby Milan-Inter: 'Felice per Estupinan. Gli avevo detto che ...'
Alexis Saelemaekers, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Daniele Triolo Redattore 

Alexis Saelemaekers, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Derby Milan-Inter 1-0, così Saelemaekers nel post-partita di 'Milan TV'

—  

Sulla bella partita in copertura su Federico Dimarco: "Sappiamo che contro un giocatore come Dimarco se perdi la concentrazione per un secondo lui può mettere la palla dove vuole e creare qualcosa di pericoloso. Dovevo essere sempre concentrato, così come lo sono stati i miei compagni per tutta la partita. È stata una grande vittoria di squadra".

LEGGI ANCHE

Sul gol di Pervis Estupinan: "Sono felice per lui. Qualche settimana fa abbiamo parlato a Milanello e gli avevo detto di tenere duro perché è un grande giocatore e in una stagione capitano i momenti difficili. Lui ha sempre lavorato al 100% e questo gol meraviglioso è la giusta ricompensa. Sono contento per lui".

LEGGI ANCHE:Derby, vince il Milan e l'Inter chiede un rigore che non esiste: la moviola chiarisce tutto >>>

Sui risultati positivi del Milan contro le big: "Contro le grandi squadre siamo sempre presenti. Non abbiamo mai mollato e abbiamo fatto sempre vedere la mentalità giusta. Ora dobbiamo lavorare sul fatto che facciamo più fatica contro le piccole, se facciamo bene anche con loro possiamo arrivare a grandi obiettivi".

Leggi anche
Milan, Allegri dopo il derby: “L’Inter rimane la netta favorita per lo Scudetto. Su...
Rabiot dopo Milan-Inter: “Ho giocato il derby sul dolore, volevo vincere. In difesa...

© RIPRODUZIONE RISERVATA