Sul gol di Pervis Estupinan: "Sono felice per lui. Qualche settimana fa abbiamo parlato a Milanello e gli avevo detto di tenere duro perché è un grande giocatore e in una stagione capitano i momenti difficili. Lui ha sempre lavorato al 100% e questo gol meraviglioso è la giusta ricompensa. Sono contento per lui".