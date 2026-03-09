Sul gol di Pervis Estupinan: "Sono felice per lui. Qualche settimana fa abbiamo parlato a Milanello e gli avevo detto di tenere duro perché è un grande giocatore e in una stagione capitano i momenti difficili. Lui ha sempre lavorato al 100% e questo gol meraviglioso è la giusta ricompensa. Sono contento per lui".
Sui risultati positivi del Milan contro le big: "Contro le grandi squadre siamo sempre presenti. Non abbiamo mai mollato e abbiamo fatto sempre vedere la mentalità giusta. Ora dobbiamo lavorare sul fatto che facciamo più fatica contro le piccole, se facciamo bene anche con loro possiamo arrivare a grandi obiettivi".
