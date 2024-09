Derby Inter-Milan 0-1, gol meraviglioso di Pulisic: fa tutto da solo

E' arrivato il momento del derby. L'Inter gioca per la storia: in caso di vittoria sarebbe la settima di fila, record che sarebbe assoluto. Il Milan, invece, gioca per riscattare l'inizio di stagione altalenante. Fonseca potrebbe anche rischiare la sua panchina. L'ambiente quindi è molto caldo a San Siro. 10' gol del Milan: ancora Pulisic che si infiltra da solo tra le maglie interiste. Stavolta resiste e batte Sommer in uscita.