Cremonese-Milan, Marelli commenta l'episodio Luperto-Fullkrug

"Minuto 77, c’è una trattenuta in area di rigore su Fullkrug da parte di Luperto. Calcio di punizione battuto da Modric, il portiere interviene abbastanza facilmente sul pallone, ma Fullkrug si lamenta per una trattenuta. Entrambi i giocatori si aiutano con le mani, la trattenuta di Luperto è leggermente più intensa di quella di Fullkrug: in queste circostanze l’entità delle trattenute va valutata in campo, corretto non intervenire da parte del VAR. Soprattutto perché entrambi i giocatori si sono aiutati con le braccia".
