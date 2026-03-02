Pianeta Milan
CREMONESE-MILAN

Trattenuta di Luperto a Fullkrug, Marelli spiega: “Corretto non intervenire da parte del VAR. Ecco perché”

Cremonese-Milan, Marelli commenta l'episodio Luperto-Fullkrug
Nel post partita di Cremonese Milan, Luca Marelli ha spiegato ai microfoni di 'DAZN' il non intervento del VAR sull'episodio Luperto-Fullkrug
Redazione

Una settimana fa, nel finale di Milan-Parma, il VAR interveniva per far cambiare idea all'arbitro Piccinini sull'entità del contatto tra Valenti e Maignan che ha portato al gol decisivo di Troilo. Una settimana dopo, rimane la decisione del campo per un dubbio contatto tra Fullkrug e Luperto nel secondo tempo di Cremonese-Milan. Prima dei due gol di Pavlovic e Leao, il Milan ha recriminato per un possibile calcio di rigore dopo una netta trattenuta di Luperto ai danni della punta tedesca del Diavolo.

Cremonese-Milan, Marelli spiega il contatto Luperto-Fullkrug

—  

Nel post partita, il commentatore arbitrale di 'DAZN' Luca Marelli ha spiegato l'episodio e il motivo per cui il VAR non è intervenuto per sanzionare il contatto. Ecco, di seguito, le sue parole.

"Minuto 77, c’è una trattenuta in area di rigore su Fullkrug da parte di Luperto. Calcio di punizione battuto da Modric, il portiere interviene abbastanza facilmente sul pallone, ma Fullkrug si lamenta per una trattenuta. Entrambi i giocatori si aiutano con le mani, la trattenuta di Luperto è leggermente più intensa di quella di Fullkrug: in queste circostanze l’entità delle trattenute va valutata in campo, corretto non intervenire da parte del VAR. Soprattutto perché entrambi i giocatori si sono aiutati con le braccia".

