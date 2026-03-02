Cremonese-Milan, Marelli commenta l'episodio Luperto-Fullkrug

Una settimana fa, nel finale di Milan-Parma, il VAR interveniva per far cambiare idea all'arbitro Piccinini sull'entità del contatto tra Valenti e Maignan che ha portato al gol decisivo di Troilo. Una settimana dopo, rimane la decisione del campo per un dubbio contatto tra Fullkrug e Luperto nel secondo tempo di Cremonese-Milan. Prima dei due gol di Pavlovic e Leao, il Milan ha recriminato per un possibile calcio di rigore dopo una netta trattenuta di Luperto ai danni della punta tedesca del Diavolo.