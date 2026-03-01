Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan, Leao dopo la Cremonese: “Dove mi metterei in campo? Non voglio casini! Nella settimana del derby …”

CREMONESE-MILAN

Milan, Leao dopo la Cremonese: “Dove mi metterei in campo? Non voglio casini! Nella settimana del derby …”

Milan, Leao dopo la Cremonese: 'Dove mi metterei in campo? Non voglio casini! Nella settimana del derby ...'
Rafael Leao, attaccante rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Zini' di Cremona
Daniele Triolo Redattore 

Rafael Leao, attaccante rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Zini' di Cremona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Cremonese-Milan 0-2, così Leao nel post-partita di 'Sky Sport'

—  

Sulla partita e sul possibile rimpianto per non averla sbloccata prima: "Contenti per la partita anche se potevamo chiuderla prima: abbiamo avuto tanti occasioni, anche io personalmente. Dovevo fare di più, anche se dopo ho fatto gol: oggi esco un po' così così perché non sono stato concentrato nei dettagli della finalizzazione. Ma la cosa più importante è la vittoria: abbiamo preparato bene la partita e anche il gol è una situazione che abbiamo preparato in settimana. Una partita difficile ma che ci carica per il Derby ovviamente".

LEGGI ANCHE

Sulla settimana del derby: "La settimana del derby è sempre diversa. Non si esce: si sta a casa con la famiglia e ognuno deve trovare il suo modo di stare concentrato. Fondamentale arrivare pronti. Sappiamo che è una partita diversa, ognuno come dico sempre deve prendere questa partita sul personale. Ma è da sfruttare perché l'ambiente sarà molto bello".

Sul gol fatto una volta tornato a giocare a sinistra: "Nel primo tempo ho avuto due occasioni da prima punta che dovevo fare gol e non l'ho fatto. Mi sento comodo anche da centravanti, lo facevo anche da più giovane: conosco i movimenti. Manca metterla dentro ma sono a mio agio. Ovviamente a sinistra è completamente diverso. Però il mister ha capito molto bene la partita e mi ha messo a sinistra per gli uno contro uno e ci è riuscito".

Su dove si metterebbe a giocare lui se fosse l'allenatore del Milan: "Io non voglio casini ... (ride, n.d.r.). Io voglio solo giocare, sia a sinistra che come centravanti cerco di dare il massimo. Ovviamente a sinistra ricevo la palla non di spalle, riesco a vedere tutto il gioco ma da centravanti sono più vicino alla porta. Oggi nel calcio c'è da fare i numeri".

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Sulle potenzialità che ha per fare 20-25 gol e da cosa dipende il poterci arrivare: "Dipende da me. Però secondo me giocare centravanti ho più possibilità di fare questi numeri qua. Poi dipende da me: prepararmi bene in settimana, creare l'occasione, continuare la mia evoluzione come attaccante perché posso farlo meglio e fare più gol. Secondo me è una cosa che arriverà: ho l'obiettivo sui gol in questa stagione. Poi ogni anno si cerca di fare meglio del precedente. Però non ho una parola o una risposta diretta per questa domanda: ogni anno mi devo guardare allo specchio e fare meglio di prima".

Leggi anche
Cremonese-Milan 0-2, i rossoneri sfatano un tabù che durava da 33 anni: finalmente si chiude il...
Cremonese, l’analisi di Nicola dopo il Milan: “Oggi non ho nulla da dire ai miei...

© RIPRODUZIONE RISERVATA