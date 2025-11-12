Caressa sul Milan: 'Tornerà ad andare forte dopo il rientro degli infortunati'

Su Leao: "Leao, 4 gol e 1 assist da quando è rientrato, quindi uno dice fortissimo. Non c'è dubbio che dal punto di vista offensivo Leao sta ritrovando grande continuità. Però è anche vero che tutti i numeri difensivi del Milan da quando è rientrato Leao sono peggiorati di tanto. Non è colpa di Leao eh, forse un po' si perchè Leao non corre dietro all'uomo e lo sappiamo, quello non è mestiere suo, il problema è che prima c'era Rabiot che lo copriva mentre adesso non essendoci paga di più. Io credo che il Milan tornerà a giocare forte appena ritorneranno tutti gli infortunati, si è tenuto a galla in questo periodo, nel quale ha perso tante occasioni.