Caressa sul Milan: 'Tornerà ad andare forte dopo il rientro degli infortunati'
Fabio Caressa, giornalista e telecronista di Sky Sport, ha fatto il punto sul momento del Milan di Massimiliano Allegri alla luce degli ultimi risultati ottenuti dai rossoneri: ecco le sue dichiarazioni
Dopo un buon inizio il Milan ha subito un rallentamento negli ultimi match pareggiati contro Pisa, Atalanta e Parma. A pesare molti su questi risultati sono stati senza dubbio gli infortuni di Rabiot e Pulisic che hanno di fatto privato il tecnico Massimiliano Allegri di due giocatori che nelle prime giornate avevano fatto la differenza.

Milan, l'analisi di Caressa sui rossoneri

Ad analizzare il momento dei rossoneri è stato il giornalista e telecronista di Sky Sport, Fabio Caressa. Ecco le sue rilasciate nel suo video sul canale Youtube:

Su Leao: "Leao, 4 gol e 1 assist da quando è rientrato, quindi uno dice fortissimo. Non c'è dubbio che dal punto di vista offensivo Leao sta ritrovando grande continuità. Però è anche vero che tutti i numeri difensivi del Milan da quando è rientrato Leao sono peggiorati di tanto. Non è colpa di Leao eh, forse un po' si perchè Leao non corre dietro all'uomo e lo sappiamo, quello non è mestiere suo, il problema è che prima c'era Rabiot che lo copriva mentre adesso non essendoci paga di più. Io credo che il Milan tornerà a giocare forte appena ritorneranno tutti gli infortunati, si è tenuto a galla in questo periodo, nel quale ha perso tante occasioni.

Confronto tra Estupinan e Bartesaghi: quale è la migliore soluzione per la fascia del Milan? I numeri>>>

Sul derby: "Il derby sarà decisivo per il Milan e per l'Inter. Sul Milan il giudizio è sospeso perchè è normale che con tanti infortuni tu faccia fatica, è normale che Leao se lo vuoi avere davanti lo perdi dietro, però ecco se mi trovo Leao in continuità di numeri come quello di adesso. Poi Allegri quando avrà a disposizione tutti la darà. Nkunku impalpabile fino a questo momento".

