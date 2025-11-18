Sono state definite date, orari e diretta tv delle partite del campionato di Serie A EniLive 2025-2026 fino alla 22^ giornata. Di seguito si riportano gli impegni in calendario del Milan di Massimiliano Allegri.
ULTIME MILAN NEWS
Calendario Milan: date, orari e diretta tv delle partite di Serie A fino alla 22^ giornata
12a giornata
Domenica 23/11/2025 Inter-Milan ore 20:45 DAZN
13a giornata
Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio ore 20:45 DAZN/Sky/Now
14a giornata
Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20:45 DAZN/Sky/Now
15a giornata
Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12:30 DAZN
16a giornata
Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20:45 (da definire) DAZN
17a giornata
Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12:30 DAZN
18a giornata
Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20:45 DAZN/Sky/Now
19a giornata
Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN
20a giornata
Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15:00 DAZN
21a giornata
Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20:45 DAZN
LEGGI ANCHE: Milan, il colpo dalla rivale che può risolvere due problemi: c’è già il sì di mister Allegri >>>
22a giornata
Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20:45 DAZN
© RIPRODUZIONE RISERVATA