Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Calendario Milan: date, orari e diretta tv delle partite di Serie A fino alla 22^ giornata

ULTIME MILAN NEWS

Calendario Milan: date, orari e diretta tv delle partite di Serie A fino alla 22^ giornata

Calendario Milan: date, orari e diretta tv delle partite di Serie A fino alla 22^ giornata
Riparte il campionato di Serie A dopo la sosta Nazionali di novembre, l'ultima del 2025: ecco tutto ciò che c'è da sapere (date, orari, diretta tv) sugli impegni in calendario del Milan di Massimiliano Allegri fino alla fine del mese di gennaio...
Daniele Triolo Redattore 

Sono state definite date, orari e diretta tv delle partite del campionato di Serie A EniLive 2025-2026 fino alla 22^ giornata. Di seguito si riportano gli impegni in calendario del Milan di Massimiliano Allegri.

12a giornata

Domenica 23/11/2025 Inter-Milan ore 20:45 DAZN

13a giornata

Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio ore 20:45 DAZN/Sky/Now

14a giornata

Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20:45 DAZN/Sky/Now

15a giornata

Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12:30 DAZN

16a giornata

Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20:45 (da definire) DAZN

17a giornata

Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12:30 DAZN

18a giornata

Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20:45 DAZN/Sky/Now

19a giornata

Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN

20a giornata

Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15:00 DAZN

21a giornata

Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20:45 DAZN

LEGGI ANCHE: Milan, il colpo dalla rivale che può risolvere due problemi: c’è già il sì di mister Allegri >>>

22a giornata

Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20:45 DAZN

Leggi anche
Caressa: “Credo che il Milan torni a giocare forte, il derby sarà decisivo. Su Leao dico...
Milan, Mazzola: “Ecco chi si gioca lo scudetto. I rossoneri dopo lo sciagurato addio di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA