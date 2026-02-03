Bologna-Milan 0-3: regalo assurdo di Miranda. Rabiot non sbaglia

Il Milan sta giocando una partita molto importante: in campo i rossoneri contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Gara importante per tenere la corsa dell'Inter e per mantenere il distacco con le altre squadre in corsa per un posto in Champions League. Dopo il primo tempo terminato sul 2-0 (Loftus-Cheek e Nkunku), la ripresa parte ancora nel segno dei rossoneri. 48' terzo gol del Milan: regalo assoluto del Bologna. Miranda sbaglia una rimessa laterale servendo Rabiot che davanti a Ravaglia non sbaglia con un tiro secco e imparabile. 3-0 per il Diavolo.