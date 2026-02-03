Pianeta Milan
BOLOGNA-MILAN

Milan, Pavlovic all’intervallo: “Dobbiamo stare attenti nel secondo tempo”

Milan, Pavlovic all’intervallo: “Dobbiamo stare attenti nel secondo tempo” - immagine 1
Strahinja Pavlović giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al 45' di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta giocando allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna
Alessia Scataglini
Strahinja Pavlović, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' all'intervallo di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta giocando allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Giochiamo uomo su uomo, questa è un'opportunità per noi e al mister piace molto questo modo di giocare. Dobbiamo stare attenti nel secondo tempo e vincere questa partita. "

