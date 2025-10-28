Atalanta-Milan, Pasalic: “Modric? Giocare cosi a quarant’anni…chapeau”

Mario Pasalic , giocatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' al termine di Atalanta-Milan , partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'New Balance Arena' di Bergamo . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Su Juric e Modric: “Conosciamo già da prima il gioco del mister, noi che siamo qua da tanti conosciamo quello che ci chiede. Ci ha chiesto alcune altre cose, ci stiamo adattando. Sulla sfida di Modric è sempre bello giocare contro uno grande così, giocare così a 40 veramente chapeau”.