Atalanta-Milan 1-1 (45′): dov’era il VAR su CDK? Morata-gol | Serie A News

Al 5' azione similare del Milan, con rabona di Rafael Leão a liberare Theo Hernández, ma il francese è chiuso in scivolata da un altro ex, Raoul Bellanova. Poi, al 7', il Diavolo trova il gol. Lancio in profondità di Matteo Gabbia a trovare Álvaro Morata; lo spagnolo dribbla con bravura Sead Kolašinac e, di sinistro a giro, infila Carnesecchi sul palo più lontano. L'attaccante, però, è in evidente posizione di fuorigioco e, pertanto, la rete è giustamente annullata dall'arbitro Federico La Penna della Sezione A.I.A. di Roma 1.