Atalanta-Milan 1-1, infortunio per Pulisic: dentro Loftus-Cheek | Serie A News

Christian Pulisic è costretto a uscire per infortunio al 38' di Atalanta-Milan, partita della 15^ giornata della Serie A 2024-2025 che si sta svolgendo al 'Gewiss Stadium' di Bergamo. Problemi - a quanto sembra - al polpaccio destro per l'attaccante statunitense, che, dopo essersi accasciato a terra impossibilitato a giocare ancora, lascia il suo posto in campo a Ruben Loftus-Cheek.