Spazio alle dichiarazioni pre-partita a 'San Siro': tre vittorie e tre sconfitte, finora, totalizzate dall'Atalanta di Maurizio Sarri in questo campionato
Milan-Atalanta, il pullman dei rossoneri è arrivato allo stadio di 'San Siro'
Cristiano Giuntoli, dirigente nerazzurro, ha parlato a 'Sky Sport' nel pre-partita di Milan-Atalanta, sfida valida per la 7^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si disputerà alle ore 18:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Milan-Atalanta, Giuntoli nel pre
"Abbiamo una rosa molto ampia, di giocatori molto bravi: per tenere tutti coinvolti siamo convinti di avere comunque una squadra competitiva. È chiaro che dispiace un po' perché abbiamo tanti assenti allo stesso tempo in campo, tanti difensori fuori: però noi siamo ripartiti, abbiamo fatto due buone partite, due buone vittorie, vogliamo dare continuità e soprattutto continuità di prestazione"
Sarà la serata della svolta definitiva?
"Noi vogliamo trovare un'identità chiara. Il mister ha grande esperienza, sta valutando un paio di cose: abbiamo provato il 4-3-3, abbiamo fatto il 4-3-1-2, però alla fine conterà l'atteggiamento dei ragazzi, conterà quello che noi metteremo in campo. Questa è la cosa più importante, perché per creare la mentalità che vogliamo creare bisogna dare sempre continuità di prestazione. Poi, ovviamente, il risultato è anche frutto di tanti episodi"
Anno di assestamento...
"Di sicuro questo è un anno dove noi dobbiamo trovare un'identità chiara. Poi si può chiamare assestamento, si può chiamare un ricominciare, però la verità è che poi dopo c'è il quotidiano, ci sono tante partite e siamo partiti comunque con una finale andata e ritorno da fare in agosto. I ragazzi sono arrivati molto tardi, ci siamo allenati poco, si è giocato tanto e, insomma, dobbiamo ancora crescere. Lo sappiamo: nonostante le due vittorie, dobbiamo sempre avere grande equilibrio. Non c'è da farsi prendere né dall'entusiasmo perché veniamo da due vittorie, né quando altre volte abbiamo fatto meno bene e abbiamo cercato di correggere quello che dovevamo correggere. Questo sia lo spirito giusto per poi ripartire in maniera forte"
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Live
Serie A, Milan-Atalanta 2-0: al via il secondo tempo | PM Live
Serie A: news e risultati
Milan-Atalanta, primo tempo show a San Siro: Ramos e Rabiot firmano il 2-0 per Amorim
Serie A: news e risultati
San Siro è una bolgia per Milan-Atalanta: il dato ufficiale sugli spettatori presenti
Serie A: news e risultati
Milan, Amorim sicuro: "Ho scelto l'undici migliore per battere l'Atalanta. Ecco su cosa dobbiamo migliorare"
News Milan Futuro
Pagelle ChievoVerona-Milan Futuro 1-2: magia di Asanji; Bonomi, un ingresso decisivo
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti