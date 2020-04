Serie A – Problema contratti: ecco chi va in scadenza il 30 giugno

ULTIME NEWS – Qualora la stagione calcistica 2019/2020 dovesse essere prorogata oltre il 30 giugno, le varie squadre, dovrebbero risolvere la questione legata a tutti i calciatori che hanno il contratto in scadenza in questa data.

In totale in Serie A, sono oltre 50 i giocatori che hanno questo problema. Nel Milan, sono in questa situazione 3 big: Zlatan Ibrahimovic, Giacomo Bonaventura e Lucas Biglia. Vediamo, squadra per squadra, i calciatori che al momento non hanno ancora rinnovato l’accordo con i club e che dunque, sono interessati al discorso.

Atalanta: Palomino

Bologna: Palacio, Destro, Da Costa, Danilo, Krejci e Sarr

Brescia: Gastaldello

Cagliari: Birsa, Klavan, Cigarini, Cacciatore e Rafael

Fiorentina: Thereau e Caceres

Inter: Borja Valero, Berni, Young (in prestito) e Padelli

Juventus: Chiellini, Buffon e Pinsoglio

Genoa: Pandev, Behrami e Marchetti

Lazio: Lulic, Parolo, Cataldi e Kishna

Lecce: Donati e Calderoni

Milan: Ibrahimovic, Bonaventura e Biglia

Napoli: Mertens e Callejon

Parma: Sepe, Radu (in prestito), Pezzella Giu (in prestito), Regini, Hernani (in prestito), Grassi (in prestito), Kurtic (in prestito) e Caprari (in prestito)

Roma: Smalling (in prestito), Zappacosta (in prestito), Mkhitaryan (in prestito), Kalinic (in prestito)

Sampdoria: Bertolacci, Barreto e Falcone

Sassuolo: Pegolo e Fontanesi

SPAL: Valdifiori, Cerri, Cionek, Thiam, Felipe, Floccari, Sala e Zukanovic

Torino: Ansaldi, De Silvestri e Ujkani

Verona: Pazzini, Borini e Veloso

Udinese: Sema (in prestito) e Perisan

