Serie A – Campo neutro e porte chiuse le misure per finire il campionato

ULTIME NEWS – I vertici del calcio italiano continuano a studiare il modo per concludere la Serie A 2019/2020 per non dover fronteggiare danni economici maggiori, assegnare lo scudetto, ed evitare di dover organizzare un torneo a 22 squadre il prossimo anno dovendo bloccare le retrocessioni, garantendo al tempo stesso le promozioni del campionato di Serie B.

La speranza, e l’auspicio, della Lega Serie A è quella di ripartire entro fine maggio per poi concludere il campionato in 2 mesi di tempo entro fine luglio. Come ipotizzato oggi dal Corriere dello Sport, il torneo potrebbe essere portato a termine giocando tutte le rimanenti partite a porte chiuse (questa è quasi una certezza più che un’ipotesi). E per le partite che dovrebbero essere disputate nelle zone d’Italia più a rischio potrebbe scattare anche il provvedimento del campo neutro.

Rimarrebbe poi il capitolo delle coppe europee, di cui si occuperà l’UEFA nel vertice con le 55 federazioni europee previsto per oggi alle ore 12.00.

Nel frattempo per quel che riguarda il calciomercato del Milan arrivano nuovi pesante indizi sul futuro di Zlatan Ibrahimovic. Continua a leggere se vuoi conoscere le ultime news a riguardo >>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android