Parma-Milan, infortunio Suzuki: frattura alla mano dopo il contatto con Saelemaekers, stop di tre mesi

Parma, infortunio Suzuki: operato alla mano, sarà out per almeno tre mesi
Durante Parma-Milan, un episodio passato inosservato ha avuto gravi conseguenze: Saelemaekers, dopo aver saltato Suzuki e sbagliato il gol del 3-2, lo colpisce involontariamente alla mano. Il giapponese è stato operato e dovrà rimanere fuori 3 mesi
Tra i tanti momenti visti nel pareggio 2-2 tra Milan e Parma, uno è passato un po' in secondo piano, ma è quello che ha avuto le conseguenze più importanti. Al minuto numero 82 della sfida di sabato sera, il Milan può tornare in vantaggio dopo essere stato rimontato di due reti. Si invola verso la porta, in solitaria, l'autore del primo gol rossonero Alexis Saelemaekers. Arrivato davanti a Zion Suzuki, il belga lo vuole saltare: ci riesce ma poi sbaglia a porta spalancata. Però in quell'azione c'è una cosa più grave del gol mancato dal 56 rossonero. Nel tentativo di rubare palla all'esterno di Max Allegri, il portiere giapponese riceve un pestone involontario da Saelemaekers. Nonostante questo, decide di rimanere in campo negli ultimi minuti di gara, ma l'infortunio è più grave del previsto.

L'infortunio e l'operazione alla mano di Suzuki

Nei giorni scorsi, il portiere è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide. Nella giornata di giovedì è arrivata una novità riguardo Suzuki. Ecco il comunicato ufficiale del Parma a riguardo.

"Nella giornata odierna il calciatore Zion Suzuki è stato sottoposto ad intervento chirurgico presso l’Institute for Integrated Sports Medicine presso la Keio University School of Medicine di Tokyo, alla presenza anche del Dr. Giulio Pasta, responsabile sanitario di Parma Calcio. L’intervento di stabilizzazione chirurgica dello scafoide e del terzo dito della mano sinistra è perfettamente riuscito, il calciatore osserverà ora la prima parte della fase riabilitativa in Giappone in costante contatto con lo staff sanitario gialloblù". Secondo le prime indiscrezioni, il portiere dei crociati starà fuori per almeno tre mesi.

