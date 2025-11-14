Parma, infortunio Suzuki: operato alla mano, sarà out per almeno tre mesi

Durante Parma-Milan, un episodio passato inosservato ha avuto gravi conseguenze: Saelemaekers, dopo aver saltato Suzuki e sbagliato il gol del 3-2, lo colpisce involontariamente alla mano. Il giapponese è stato operato e dovrà rimanere fuori 3 mesi

Redazione 14 novembre 2025 (modifica il 14 novembre 2025 | 16:02)

Tra i tanti momenti visti nel pareggio 2-2 tra Milan e Parma, uno è passato un po' in secondo piano, ma è quello che ha avuto le conseguenze più importanti. Al minuto numero 82 della sfida di sabato sera, il Milan può tornare in vantaggio dopo essere stato rimontato di due reti. Si invola verso la porta, in solitaria, l'autore del primo gol rossonero Alexis Saelemaekers. Arrivato davanti a Zion Suzuki, il belga lo vuole saltare: ci riesce ma poi sbaglia a porta spalancata. Però in quell'azione c'è una cosa più grave del gol mancato dal 56 rossonero. Nel tentativo di rubare palla all'esterno di Max Allegri, il portiere giapponese riceve un pestone involontario da Saelemaekers. Nonostante questo, decide di rimanere in campo negli ultimi minuti di gara, ma l'infortunio è più grave del previsto.