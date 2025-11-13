Napoli, nuova tegola per Conte: infortunio per Anguissa. Fuori per tre mesi

Brutta tegola per il Napoli: Zambo Anguissa starà fuori 2-3 mesi per una lesione al bicipite femorale sinistro. Salterà Supercoppa Italiana contro il Milan e Coppa d’Africa. Da sottolineare che si tratta dello stesso infortunio di Kevin De Bruyne

Brutte notizie per il Napoli: Zambo Anguissa dovrà restare ai box per circa due mesi. Il centrocampista camerunese, fermatosi durante gli impegni con la Nazionale, ha riportato una lesione di alto grado al bicipite femorale sinistro, come evidenziato dagli esami svolti al Pineta Grande Hospital. Il club, tramite una nota ufficiale, ha comunicato che il giocatore ha già iniziato il percorso di riabilitazione, ma i tempi di recupero stimati tra le 8 e le 12 settimane lo costringeranno a saltare diverse partite importanti, tra cui la Supercoppa Italiana contro il Milan, in programma il 18 dicembre a Riyadh, e la Coppa d'Africa con il Camerun, che si svolgerà dal 21 dicembre al 18 gennaio 2026.