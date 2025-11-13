Napoli, nuova tegola per Conte: infortunio per Anguissa. Fuori per tre mesi

Brutte notizie per il Napoli: Zambo Anguissa dovrà restare ai box per circa due mesi. Il centrocampista camerunese, fermatosi durante gli impegni con la Nazionale, ha riportato una lesione di alto grado al bicipite femorale sinistro, come evidenziato dagli esami svolti al Pineta Grande Hospital. Il club, tramite una nota ufficiale, ha comunicato che il giocatore ha già iniziato il percorso di riabilitazione, ma i tempi di recupero stimati tra le 8 e le 12 settimane lo costringeranno a saltare diverse partite importanti, tra cui la Supercoppa Italiana contro il Milan, in programma il 18 dicembre a Riyadh, e la Coppa d'Africa con il Camerun, che si svolgerà dal 21 dicembre al 18 gennaio 2026.
Brutta tegola per il Napoli: Zambo Anguissa starà fuori 2-3 mesi per una lesione al bicipite femorale sinistro. Salterà Supercoppa Italiana contro il Milan e Coppa d’Africa. Da sottolineare che si tratta dello stesso infortunio di Kevin De Bruyne
Infortunio Anguissa e lo strano caso con De Bruyne—
Una tegola pesantissima per Conte, che nelle ultime settimane aveva visto l'ex centrocampista del Fulham imporsi come vero leader del centrocampo azzurro, decisivo non solo per equilibrio e intensità ma anche in zona gol: già quattro reti e due assist in campionato, un bottino identico a quello di Kevin De Bruyne ma in meno presenze. Curiosamente, anche il belga si era fermato per la stessa lesione muscolare, appena qualche settimana prima. Un caso che fa riflettere, due titolari con lo stesso infortunio in così poco tempo, e che potrebbe far sorgere qualche dubbio sulla preparazione fisica impostata da Conte.
