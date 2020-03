Lotito: “Oh, il coronavirus se sta a ritirà”. E Agnelli: “Ora sei anche virologo”

NEWS SERIE A – Ieri, in video-conferenza, si è svolta l’Assemblea della Lega Serie A per fare il punto sulla situazione del calcio italiano, fermo dal 9 marzo scorso per la pandemia da coronavirus, e per capire se, davvero, ci siano gli estremi per ricominciare a giocare ciò che resta dalla stagione 2019-2020 quando l’emergenza sanitaria sarà alle spalle oppure se, per quest’anno, il campionato è da considerarsi concluso così.

Uno stop alla Serie A comporterebbe tante perdite economiche per i club i quali, dunque, hanno chiesto aiuto al Governo in in documento redatto in sei punti fondamentali. Ad animare, però, l’assemblea della Lega Calcio è stato il siparietto surreale tra Claudio Lotito, Presidente della Lazio, ed Andrea Agnelli, Presidente della Juventus. Il patron del sodalizio biancoceleste è tra coloro i quali spingono per tornare a giocare: ciò, forse, dettato anche dalla grande annata che stava disputando la compagine di Simone Inzaghi fino allo stop.

Per convincere gli altri colleghi della possibilità di tornare a calcare i campi da calcio anche in tempi brevi, Lotito se n’è uscito così: “Avete visto i dati? Oh, se sta a ritirà!“, riferito, chiaramente, alla diffusione del CoVid_19 sul suo suolo italiano. “Ma poi lo so: io parlo coi medici luminari, quelli che stanno in prima linea, no co’ quelli delle squadre…“. Tra risate, battute e scongiuri è arrivata la replica stile ‘sit-com‘ di Agnelli: “Eh, certo: ora sei diventato anche un esperto virologo“.

La situazione, però, è davvero seria e rischia di minare anche l’approdo del nuovo allenatore al Milan. ECCO DI CHI SI TRATTA >>>

