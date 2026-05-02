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Lutto nel mondo dello sport: addio ad Alex Zanardi. L’atleta paralimpico aveva 59 anni

Alex Zanardi muore all'età di 59 anni
Addio ad Alex Zanardi. Il campione paralimpico ci lascia all'età di 59 anni dopo una vita fatta di successi e insegnamenti fondamentali
Redazione

È morto Alex Zanardi all'età di 59 anni. L'intero mondo dello sport è in lutto per la scomparsa di un grande uomo, ancora prima che di un campione. Lo ha annunciato la famiglia nelle ultime ore con una nota ufficiale.

La scomparsa di Zanardi lascia un vuoto non solo nello sport ma nell'immaginario collettivo come simbolo di resilienza e amore per la vita. Pilota automobilistico di grande talento, Zanardi trova notorietà per aver gareggiato ai massimi livelli, perfino in Formula 1. Il 15 settembre 2001 il primo evento traumatico che avrebbe distrutto chiunque, ma non lui. Durante una gara al Lausitzring, in Germania, fu vittima di un terribile incidente che portò all'amputazione di entrambe le gambe. Per Zanardi, però, quello fu l'inizio di una seconda vita nel mondo dello sport.

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Dopo le macchina, ecco la carriera ricca di successi in handbike, disciplina dello sport paralimpico di cui diventa simbolo di determinazione e grinta. Vince quattro medaglie d'oro e due d'argento ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Il destino però non aveva ancora finito con lui. Nel 2020 rimane coinvolto in un altro drammatico incidente, scontrandosi con un camion mentre partecipava, in handbike, a una gara benefica sulle strade della provincia di Siena da lui stesso organizzata. Dopo la riabilitazione, torna a casa nel dicembre 2021 dove ha passato gli ultimi anni della sua vita vicino alla moglie Daniela e il figlio Niccolò. Oggi però la sua famiglia e l'intero mondo dello sport perdono un esempio di vita, capace di trasmettere positività anche nei momenti più bui. Di seguito anche le condoglianza del Milan.

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