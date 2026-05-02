Dopo le macchina, ecco la carriera ricca di successi in handbike, disciplina dello sport paralimpico di cui diventa simbolo di determinazione e grinta. Vince quattro medaglie d'oro e due d'argento ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Il destino però non aveva ancora finito con lui. Nel 2020 rimane coinvolto in un altro drammatico incidente, scontrandosi con un camion mentre partecipava, in handbike, a una gara benefica sulle strade della provincia di Siena da lui stesso organizzata. Dopo la riabilitazione, torna a casa nel dicembre 2021 dove ha passato gli ultimi anni della sua vita vicino alla moglie Daniela e il figlio Niccolò. Oggi però la sua famiglia e l'intero mondo dello sport perdono un esempio di vita, capace di trasmettere positività anche nei momenti più bui. Di seguito anche le condoglianza del Milan.