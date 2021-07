Abbonamenti calcio in tv 2021-22: Serie A e coppe europee su DAZN

DAZN prepara una stagione 2021-22 ricca di appuntamenti tra Serie A, Serie B, Champions, Europa e Conference League. Tutti i dettagli

Daniele Triolo

Si preannuncia una stagione fantastica per DAZN, colosso dei servizi in streaming di calcio e sport in generale. Dalla stagione 2021-22, infatti, DAZN amplia in maniera impressionante la propria offerta per i propri appassionati di calcio. Mantenendo, però, un prezzo accessibile e riservando promozioni importanti per nuovi e vecchi clienti. Ma vediamo tutto nel dettaglio!

DAZN, come noto, si è aggiudicata i diritti tv per il campionato di Serie A a partire dalla stagione 2021-22 e fino alla stagione 2023-24 compresa. Pertanto, in virtù di quest'acquisizione, DAZN trasmetterà, per ogni turno del massimo campionato italiano, tutte e 10 le gare in programma. Per un totale di 380 gare l'anno. Di queste, 7 saranno in esclusiva (266 su 380) e 3 in co-esclusiva (114 su 380) con Sky.

Inoltre, DAZN si è anche assicurata i diritti, sempre dalla stagione 2021-22 alla stagione 2023-24, di tutte le partite della UEFA Europa League, che trasmetterà in co-esclusiva con Sky. Ma non solo. Perché, DAZN si è anche assicurata la possibilità di trasmettere alcune partite della neonata UEFA Conference League, il cui torneo, per intero, sarà trasmesso su Sky.

DAZN, però, ha deciso di fornire alla sua clientela la proposta più ampia possibile per accontentare le esigenze di tutti. Nella fattispecie, condividerà i diritti di trasmissione del campionato di Serie B, sempre il triennio 2021-2024 ed a partire, quindi, dalla stagione 2021-22, con Sky e Helbiz Media. Saranno, dunque, confermate su DAZN tutte le partite della regular season del campionato cadetto. Con queste, tutti i playoff, i playout ed il format 'Zona Gol', con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi collegati.

Ma DAZN, ad ogni modo, consentirà ai suoi clienti, grazie all'accordo stretto con TIM, di vedere la maggior parte delle gare della UEFA Champions League. Come sarà possibile? Abbonandosi al pacchetto 'Calcio e Sport' di TIM VISION, infatti, saranno incluse nella visione tutta la Serie A di DAZN e le partite di Champions League disponibili sull'app di streamingInfinity +. Questo grazie alla collaborazione tra TIM e Mediaset.

In definitiva, usufruendo dei contenuti di DAZN attraverso TIM VISION, il cliente potrà vedere tutte le 380 gare di Serie A, più 104 partite della UEFA Champions League (oltre naturalmente alle 17 partite che verranno trasmesse in chiaro per tutti da Mediaset su Canale 5).

DAZN, infine, ha acquisito i diritti tv della UEFA Women's Champions League, e mantenuto la Liga spagnola, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, più la F.A. Cup, la Carabao Cup e la Major League Soccer (MLS) statunitense. Abbonamenti Serie A e calcio in tv 2021-22: quanto costa vedere tutto