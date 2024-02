Il Milan perde contro il Rennes, ma si qualifica per gli ottavi di Europa League. Quest'oggi ci saranno i sorteggi. Ma dove e come seguirli? Ecco tutte le info. I sorteggi saranno trasmessi in diretta televisiva e in streaming su DAZN e Sky (su Sky Sport 24 canale 200 in diretta televisiva) dalle ore 12:00.