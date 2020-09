Shamrock Rovers-Milan: in Irlanda match visibile in chiaro!

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Un evento storico, di portata nazionale per il calcio irlandese. La sfida d’Europa League tra Shamrock Rovers e Milan visibile in chiaro. L’annuncio è arrivato direttamente dal club di Tallaght, con un comunicato ufficiale:

“Shamrock Rovers F.C. è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con l’emittente nazionale (RTÉ) che darà a tutti, nel Paese, la possibilità di guardare la partita in chiaro in TV. Il club ha diritti di trasmissione esclusivi solo per l’Irlanda – secondo le nuove regole di trasmissione UEFA – e ci aspettiamo che l’AC Milan annunci presto accordi di trasmissione in Italia e nel mondo”.

“RTÉ Sport ha annunciato oggi (giovedì 10 settembre 2020) che la visita dei giganti italiani dell’AC Milan al Tallaght Stadium per affrontare gli Shamrock Rovers, nel secondo turno di qualificazione di Europa League giovedì 17 settembre, sarà in diretta su RTÉ2 e RTÉ Player.

Il Milan – prosegue il comunicato – si recherà a Dublino per quella che sarà la prima partita competitiva della stagione. Al contrario, gli Shamrock Rovers sono a metà della campagna della SSE Airtricity League Premier Division e si trovano in testa alla classifica con cinque punti di vantaggio a otto partite dalla fine.

Un Milan con Zlatan Ibrahimovic e il portiere della nazionale italiana Gianluigi Donnarumma mireranno a superare la squadra dei Rovers che ha raggiunto questo turno dopo una vittoria record per 12-11 ai rigori contro l’Ilves Tampere della Finlandia nel primo turno di qualificazione.

Peter Collins presenterà la copertura in diretta dal Tallaght Stadium con Kenny Cunningham insieme a George Hamilton nel commento. La copertura inizia alle 18:30 e la partita inizia alle 19:00. La cravatta è un affare con una gamba sola con il vincitore deciso la notte. Possibilità di tempi supplementari e rigori”.

