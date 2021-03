Milan-Manchester United 0-1 al 90′: Pogba manda a casa il Diavolo

Si è conclusa da poco, a 'San Siro', Milan-Manchester United, gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Il commento del match

Si è concluso da pochi istanti, a 'San Siro', il match Milan-Manchester United , gara di ritorno degli ottavi di Europa League . Ecco com'è andata la partita per i rossoneri di Stefano Pioli .

Dopo un buon primo tempo del Milan , falcidiato dalle assenze tra difesa e centrocampo, il Manchester United trova il vantaggio al primo affondo nella ripresa. Azione prolungata in area di rigore rossonera, Soualiho Meïte cicca il rinvio e Paul Pogba , con una pregevole finta, va al tiro e beffa Gigio Donnarumma sotto la traversa. 'Red Devils' avanti al 49'.

La reazione del Diavolo arriva subito, con una conclusione di Alexis Saelemaekers respinta centralmente da Dean Henderson , ma gli ospiti, adesso, danno l'impressione di avere il pallino del gioco in mano e più soluzioni nel proprio arsenale offensivo per fare male all'avversario.

Entrano al 65' Diogo Dalot e Zlatan Ibrahimović per Pierre Kalulu (ammonito) e Samu Castillejo ed il Milan prova a rialzare i giri del motore, potendo contare anche sull'apporto del suo leader carismatico lì, davanti, negli ultimi sedici metri. Ci prova Franck Kessié , al 71', ma il suo colpo di testa finisce largo.

Quindi, Pioli si gioca anche la carta Brahim Díaz in luogo di Rade Krunić. Al 74' cross di Hakan Çalhanoğlu per la testa di Ibra e gran parata, in due tempi, di Henderson. Milan davvero ad un passo dal pareggio. Lo United alleggerisce la pressione rossonera, al 78', con un calcio di punizione da distanza siderale di Bruno Fernandes che Donnarumma para facilmente.