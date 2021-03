Milan-Manchester United 0-0 al 45′: buon Milan finora a San Siro

Si è concluso il primo tempo di Milan-Manchester United, gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League: ecco com'è andato

Si è concluso da pochi istanti, a 'San Siro', il primo tempo di Milan-Manchester United , gara di ritorno degli ottavi di Europa League . Ecco come sono andati i primi 45' di gioco per i rossoneri di Stefano Pioli .

Al 20' ci prova il rientrante Marcus Rashford, ma la sua conclusione viene rimpallata dalla difesa del Milan. Poi è ancora James che, in area di rigore, prova ad insidiare la porta difesa da Gigio Donnarumma. Spallata, vigorosa, di Fikayo Tomori e per l'arbitro tedesco Felix Brych non ci sono gli estremi per un penalty.