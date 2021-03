Milan-Manchester United 0-1: la sblocca Pogba | Europa League News

Paul Pogba, appena entrato, porta in vantaggio il Manchester United in casa del Milan. 0-1 a 'San Siro' in apertura di ripresa ...

Daniele Triolo

Paul Pogba, appena entrato, porta in vantaggio i 'Red Devils' a 'San Siro'. Al 48' azione, prolungata, del Manchester United nell'area di rigore del Milan. Il Diavolo non riesce a spazzare via il pallone con Soualiho Meïte e l'ex juventino, con una finta, va al tiro beffando Gigio Donnarumma sotto la traversa. Milan-Manchester United 0-1.