Il quadro non è ancora del tutto completo, visto che si devono ancora giocare la finale di Conference League tra il Crystal Palace e il Rayo Vallecano e che ci saranno i ripescaggi dai playoff di Champions League: le squadre eliminate nei percorsi di qualificazione saranno ammesse in Europa League. Quindi occhio anche al Benfica, ai Rangers, al Salisburgo e all'Anderlecht. Detto questo, però, il Milan deve temere la Juventus come avversaria principale per la competizione, così come il Bayer Leverkusen e le due inglesi già dentro, ovvero Bournemouth e Sunderland.