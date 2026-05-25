L'analisi PM: una coppa da provare a vincere—
Davanti a queste squadre e a questa competizione, il Milan non deve nascondersi, chiunque sarà il suo nuovo allenatore e a prescindere dalla rosa della prossima stagione. L'Europa League deve diventare l'obiettivo primario per i rossoneri: uno perché è una coppa che manca alla bacheca rossonera. Due perché vincere questa competizione garantisce un posto in Champions League. Per una società che punta a ripartire da zero dopo una rivoluzione totale e con un allenatore emergente (qui tutti i dettagli), puntare sul portare a casa un trofeo può essere la strada migliore per ripartire subito con il piede giusto e continuare a pianificare.
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