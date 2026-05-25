PIANETAMILAN stagione europa league news e risultati Milan, l’Europa League diventa un obbligo: ecco perché può essere il primo obiettivo stagionale

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Milan, l’Europa League diventa un obbligo: ecco perché può essere il primo obiettivo stagionale

Milan, l'Europa League diventa un obbligo: ecco perché può essere il primo obiettivo stagionale
Il Milan scopre la nuova Europa League: dalle insidie Juventus e Leverkusen ai possibili ripescaggi. Ecco la griglia delle avversarie e l'analisi di PM
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan perde contro il Cagliari e saluta anche la qualificazione in Champions League. La prossima stagione, i rossoneri giocheranno sì in Europa, ma in Europa League, la seconda competizione europea. Mancano ancora alcune pedine da aggiungere alla lista finale, ma si può già parlare delle possibili avversarie dei rossoneri nelle prossime serate in Europa. Da un'immagine di 'Football Rankings' si possono vedere già le possibili teste di serie in vista del maxi girone. Ecco tutte le squadre.

Milan, le possibili avversarie in Europa League

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Il quadro non è ancora del tutto completo, visto che si devono ancora giocare la finale di Conference League tra il Crystal Palace e il Rayo Vallecano e che ci saranno i ripescaggi dai playoff di Champions League: le squadre eliminate nei percorsi di qualificazione saranno ammesse in Europa League. Quindi occhio anche al Benfica, ai Rangers, al Salisburgo e all'Anderlecht. Detto questo, però, il Milan deve temere la Juventus come avversaria principale per la competizione, così come il Bayer Leverkusen e le due inglesi già dentro, ovvero Bournemouth e Sunderland.

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Davanti a queste squadre e a questa competizione, il Milan non deve nascondersi, chiunque sarà il suo nuovo allenatore e a prescindere dalla rosa della prossima stagione. L'Europa League deve diventare l'obiettivo primario per i rossoneri: uno perché è una coppa che manca alla bacheca rossonera. Due perché vincere questa competizione garantisce un posto in Champions League. Per una società che punta a ripartire da zero dopo una rivoluzione totale e con un allenatore emergente (qui tutti i dettagli), puntare sul portare a casa un trofeo può essere la strada migliore per ripartire subito con il piede giusto e continuare a pianificare.

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