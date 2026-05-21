ammy Abraham vince l'Europa League con l'Aston Villa e centra un record storico. I dati in rossonero e il rimpianto del Milan per il 3-5-2 di Allegri

A gennaio Tammy Abraham è passato all'Aston Villa: in Premier League ha segnato 2 gol servendo un assist in Europa League. Non ha lasciato un grande impatto nel club inglese, ma certamente è mancato al Milan. Nella sua unica stagione in rossonero, la prima punta inglese ha segnato 10 gol, servendo 7 assist in 44 presenze (dati da Transfermarkt)