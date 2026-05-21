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Abraham nella storia, record pazzesco in Europa grazie al successo dell’Aston Villa

Abraham nella storia, record pazzesco in Europa grazie al successo dell'Aston Villa
ammy Abraham vince l'Europa League con l'Aston Villa e centra un record storico. I dati in rossonero e il rimpianto del Milan per il 3-5-2 di Allegri
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

A gennaio Tammy Abraham è passato all'Aston Villa: in Premier League ha segnato 2 gol servendo un assist in Europa League. Non ha lasciato un grande impatto nel club inglese, ma certamente è mancato al Milan. Nella sua unica stagione in rossonero, la prima punta inglese ha segnato 10 gol, servendo 7 assist in 44 presenze (dati da Transfermarkt)

Ex Milan, Abraham nella storia

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Ieri sera l'Aston Villa di Emery ha vinto l'Europa League battendo in finale con un secco 3-0 il Friburgo. Prima vittoria in questa competizione per il club inglese: presente in panchina anche l'ex attaccante del Milan Tammy Abraham, che diventa il secondo giocatore della storia, insieme ad Emerson Palmieri, ad aver vinto tutte le competizioni europee. In carriera, l'inglese ha vinto la Champions League e la Supercoppa Uefa con il Chelsea, l'Europa League con l'Aston Villa e la Conference League con la Roma.

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La vittoria europea per Tammy Abraham e il suo record, riportano luce sul problema del Milan su due lati chiari: il Diavolo non riesce a vincere trofei con costanza nelle stagioni con RedBird. In Europa League, ad esempio, i rossoneri non hanno mai trionfato sprecando l'occasione di recente perdendo ai quarti di finale contro la Roma. In un mercato estivo in cui il Milan dovrà cercare una prima punta fisica e anche esperta, ci si chiede se Tammy Abraham avrebbe potuto fare comodo in questa stagione per il 3-5-2 di Allegri. Al momento, in rosa, non c'è nessuno fisico e veloce come l'inglese.

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