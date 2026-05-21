L'analisi di Pianeta Milan: un profilo da non dimenticare in ottica 3-5-2—
La vittoria europea per Tammy Abraham e il suo record, riportano luce sul problema del Milan su due lati chiari: il Diavolo non riesce a vincere trofei con costanza nelle stagioni con RedBird. In Europa League, ad esempio, i rossoneri non hanno mai trionfato sprecando l'occasione di recente perdendo ai quarti di finale contro la Roma. In un mercato estivo in cui il Milan dovrà cercare una prima punta fisica e anche esperta, ci si chiede se Tammy Abraham avrebbe potuto fare comodo in questa stagione per il 3-5-2 di Allegri. Al momento, in rosa, non c'è nessuno fisico e veloce come l'inglese.
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