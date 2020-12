Milan in Europa League: le date dei sedicesimi con la Stella Rossa

Europa League, Milan ai sedicesimi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo aver brillantemente passato la fase a gironi, il Milan pensa ai sedicesimi di finale di Europa League. Il sorteggio di Nyon ha riservato a Ibrahimovic e compagni la Stella Rossa di Belgrado, allenata dall’ex interista Dejan Stankovic. I serbi, primi in campionato, hanno in attacco una vecchia conoscenza del calcio italiano, Diego Falcinelli.

La UEFA ha comunicato date ed orari ufficiali di Stella Rossa-Milan e Milan Stella-Rossa. I rossoneri giocheranno la prima gara dei sedicesimi di finale di Europa League fuori casa, allo stadio ‘Marakana‘ di Belgrado, nella giornata di giovedì 18 febbraio 2021 alle ore 18:55. Il ritorno, invece, si disputerà una settimana più tardi, giovedì 25 febbraio 2021, stavolta, però, alle ore 21:00 a ‘San Siro‘, Milano.

Europa League, la Fase a gironi del Milan

Il Milan ha chiuso al primo posto la fase a gironi, finendo nel gruppo H davanti a Lille, Sparta Praga e Celtic. E’ stato un percorso pressochè perfetto, ad eccezione della sconfitta per 3-0 patita a San Siro contro il Lille, l’avversario più temibile del girone, malgrado fosse inserita nel sorteggio in quarta fascia. Per il resto, sono arrivate 4 vittorie e un pari, con 12 gol fatti e 7 subiti. Questo nel dettaglio il percorso di Ibrahimovic e compagni.

Questa la classifica finale del Milan nel Gruppo H di Europa League

POS. SQUADRE PUNTI PARTITE #1 MILAN 13 6 #2 LILLE 12 6 #3 SPARTA PRAGA 6 6 #4 CELTIC 4 6

Questo il calendario e i risultati del Milan in Europa League, Fase a Gironi:

22 ottobre, Celtic-Milan 1-3;

29 ottobre, Milan-Sparta Praga 3-0;

5 novembre: Milan-Lille 0-3;

26 novembre: Lille-Milan 1-1;

3 dicembre: Milan-Celtic 4-2;

10 dicembre: Sparta Praga-Milan 0-1