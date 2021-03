Manchester United-Milan, Di Stefano: “Giocherà Kjaer con Tomori” | News

Verso Manchester United-Milan: giocherà Kjaer dal 1′

Simon Kjaer partirà titolare in Manchester United-Milan di domani pomeriggio ad ‘Old Trafford‘. Farà coppia con Fikayo Tomori. Ecco le parole del giornalista Peppe Di Stefano, intervenuto in diretta da Milanello per ‘Sky Sport‘ a tal proposito.

“L’esame contro il Manchester United è bellissimo. Alle ore 16:30 il Milan partirà da Malpensa, e in mezzo alle due sfide di Europa League, ci sarà il Napoli. Sono 3 gare belle, dure, affascinanti e complicate”, ha esordito Di Stefano.

“Si riparte da Rafael Leão in attacco e da Kjaer-Tomori in difesa. Poi gli altri punti fermi saranno Gigio Donnarumma e Franck Kessié”, ha concluso l’inviato al seguito dei rossoneri di Stefano Pioli. Intanto il Milan vuole comprare l’erede di Messi! Vai alla news >>>