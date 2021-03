Milan, a Manchester sei nelle mani di Donnarumma | Europa League News

Verso Manchester United-Milan: Donnarumma, certezza rossonera

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha dedicato ampio spazio a Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, portiere del Milan, tra i protagonisti indiscussi della bella stagione della squadra di Stefano Pioli. In particolare, la ‘rosea‘ ha ricordato come, in Europa League, il numero 99 del Diavolo sia stato spesso decisivo in questa annata.

A partire dalla gara di Vila do Conde, a 30 chilometri da Porto, quando lo scorso 1° ottobre Donnarumma fu fondamentale per passare la serie di 24 calci di rigore contro il Rio Ave. Le sue parate consentirono, dunque, al Milan di superare i turni preliminari di Europa League e di qualificarsi alla fase a gironi.

Ma Donnarumma è stato decisivo anche nei sedicesimi di finale della competizione europea. Scoglio che il Milan ha superato con molta fatica, dopo due pareggi (2-2 a Belgrado, 1-1 a Milano) contro la Stella Rossa di Dejan Stanković. Soprattutto nella gara di ritorno, a ‘San Siro‘, un miracolo sulla linea di porta del giovane estremo difensore rossonero ha impedito ai serbi di centrare il gol-qualificazione.

Ora Gigio è atteso dall’esame di maturità europea. Lo sosterrà a Manchester, nella sfida che il Diavolo disputerà domani pomeriggio, ore 18:55, contro lo United di Ole Gunnar Solskjær. Squadra che, da tempo, lo avrebbe messo in cima alla lista dei suoi desideri per il post-David De Gea. Sarà contro i ‘Red Devils‘, nel ‘Teatro dei Sogni‘, così è chiamato lo stadio di ‘Old Trafford‘, che Donnarumma dovrà far vedere di essere diventato uno dei top al mondo.

E chissà che Nelson Dida, preparatore dei portieri del Milan, non abbia raccontato a Donnarumma di quella notte del 28 maggio 2003. Ovvero quando, proprio in quello stadio, alzo al cielo la Champions League con i colori rossoneri. Potrebbe essere un incentivo in più affinché Donnarumma rinnovi presto il suo contratto con il Diavolo.