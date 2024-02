Florenzi e Gabbia, altri due titolari per Pioli: il campo non mente

Il Milan vince contro il Rennes. Per la seconda volta consecutiva, i rossoneri tengono al sicuro Mike Maignan e riescono a non subire gol. In campo, in difesa, c'erano anche Alessandro Florenzi e Matteo Gabbia. I due difensori italiani stanno prendendo sempre più spazio nel Milan di Pioli e lo stanno facendo a suon di prestazioni importanti. Il terzino continua ad essere una sicurezza in difesa e un'arma in attacco: i suoi cross perfetti possono sempre essere pericolosi. Per il centrale, invece, l'esperienza al Villarreal è stata fondamentale: i rossoneri hanno trovato un nuovo titolare. La difesa, che sembrava poter essere un punto debole, ha trovato altre alternative oltre ai titolari fissi.