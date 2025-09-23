Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione coppa italia news e risultati Milan-Lecce, Sticchi Damiani: “Speriamo di dare un contributo a Camarda per la sua crescita”

COPPA ITALIA

Milan-Lecce, Sticchi Damiani: “Speriamo di dare un contributo a Camarda per la sua crescita”

Milan-Lecce, Sticchi Damiani: 'Speriamo di dare un contributo a Camarda per la sua crescita'
Sticchi Damiani, presidente giallorosso, ha parlato a 'Mediaset' prima di Milan-Lecce, partita dei sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026
Redazione PM

Saverio Sticchi Damiani, presidente giallorosso, ha parlato a 'Mediaset' prima di Milan-Lecce, partita valida per i sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026 che si svolgerà allo stadio 'Meazza' in San Siro di Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"La Coppa Italia è una grande vetrina. Siamo qui, in uno stadio prestigioso. Dobbiamo ancora conoscerci perché ci sono tanti nuovi".

LEGGI ANCHE

Su Camarda: "È un ragazzo intelligente, che sta crescendo con noi. Speriamo di dargli un contributo per il suo processo di crescita".

LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Milan-Lecce in diretta tv o streaming >>>

Sulla stagione: "Spero sia un Lecce coraggioso per tutta la stagione".

Leggi anche
Milan-Lecce, Landucci: “Le partite facili non ci sono, dobbiamo sempre far le cose bene”
Milan-Lecce, De Winter: “Bello esordire a San Siro! Allegri? E’ rimasto molto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA