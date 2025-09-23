Su Camarda: "È un ragazzo intelligente, che sta crescendo con noi. Speriamo di dargli un contributo per il suo processo di crescita".
COPPA ITALIA
Saverio Sticchi Damiani, presidente giallorosso, ha parlato a 'Mediaset' prima di Milan-Lecce, partita valida per i sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026 che si svolgerà allo stadio 'Meazza' in San Siro di Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
"La Coppa Italia è una grande vetrina. Siamo qui, in uno stadio prestigioso. Dobbiamo ancora conoscerci perché ci sono tanti nuovi".
Su Camarda: "È un ragazzo intelligente, che sta crescendo con noi. Speriamo di dargli un contributo per il suo processo di crescita".
Sulla stagione: "Spero sia un Lecce coraggioso per tutta la stagione".
