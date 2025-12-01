Torna, questa settimana, la Coppa Italia 2025-2026 con le partite degli ottavi di finale del torneo. Verranno disputate 6 delle 8 sfide in programma: 2 di queste, infatti, si giocheranno nel corso del mese di gennaio. Si tratterà, ad ogni modo, di partite in gara secca: in caso di parità al 90', si andrà ai tempi supplementari. Se persisterà il punteggio di parità, calci di rigore per stabilire chi si qualificherà ai quarti di finale della competizione.
COPPA ITALIA
Coppa Italia, il programma degli ottavi di finale: Milan in casa della Lazio
Coppa Italia, agli ottavi Lazio-Milan—
Il Milan di Massimiliano Allegri, ironia della sorte, affronterà nuovamente la Lazio di Maurizio Sarri, battuta per 1-0 in campionato a 'San Siro' nell'ultimo weekend. Stavolta, però, la sfida si disputerà allo stadio 'Olimpico' di Roma: è in programma per giovedì 4 dicembre alle ore 21:00. Chi passerà il turno, tra biancocelesti e rossoneri, troverà, ai quarti di finale, la vincente di Bologna-Parma.
Ecco, qui di seguito, il calendario completo degli ottavi di finale di Coppa Italia—
Juventus-Udinese, martedì 2 novembre, alle ore 21:00
Atalanta-Genoa, mercoledì 3 novembre, alle ore 15:00
Napoli-Cagliari, mercoledì 3 novembre, alle ore 18:00
Inter-Venezia, mercoledì 3 novembre, alle ore 21:00
Bologna-Parma, giovedì 4 novembre, alle ore 18:00
Lazio-Milan, giovedì 4 novembre, alle ore 21:00
Roma-Torino, martedì 13 gennaio, alle ore 21:00
Fiorentina-Como, martedì 27 gennaio, alle ore 21:00
Questi, invece, gli accoppiamenti già definiti per i quarti di finale del torneo
PARTE SINISTRA DEL TABELLONE—
Vincente Bologna-Parma vs vincente Lazio-Milan
Vincente Juventus-Udinese vs vincente Atalanta-Genoa
PARTE DESTRA DEL TABELLONE—
Vincente Inter-Venezia vs vincente Roma-Torino
Vincente Fiorentina-Como vs vincente Napoli-Cagliari
