Una serata da ricordare per il Como di Fabregas, protagonista di una prestazione straordinaria sul campo del Lens. La formazione lariana ha dominato la partita, conducendo per 8-1 una gara a senso unico. Tra i protagonisti della serata c'è anche Mattia Liberali, ex Milan, che ha trovato una grandissima soddisfazione personale: il primo gol in Champions League.

Ex Milan, Liberali a segno in Champions League

Entrato in campo a partita in corso, il giovane attaccante ha lasciato subito il segno, firmando la settima rete della squadra lombarda in Francia. Una gioia molto speciale per il giovane italiano, che continua la propria crescita lontano dai colori rossoneri.

Il gol contro il Lens rappresenta un momento molto significativo nella carriera del classe 2007, che non ha mai nascosto il legame ancora forte che ha con il Milan, club nella quale è cresciuto e ha potuto farsi conoscere nel mondo del calcio. Solo alcuni mesi fa, il calciatore dichiarò:

"È stata la squadra che mi ha cresciuto fin da bambino e questo lo riconosco e anzi sono veramente devoto a loro, però poi nel calcio le strade ogni tanto anche si dividono. In quel momento la scelta giusta per me era fare un passo indietro e andare magari in una categoria più bassa a giocare".

Parole che testimoniano il profondo affetto del giovane nei confronti del club di via Aldo Rossi, nonostante la decisione di intraprendere una nuova avventura altrove per trovare più spazio e continuità. Ora, con la maglia del Como, Liberali si gode la rete in Champions League, nel calcio dei grandi.