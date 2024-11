Slovan Bratislava-Milan, arbitra Sanchez: il precedente con Tonali

L’UEFA ha comunicato gli arbitri per la quinta partita della prima fase della Champions League 2024/25 . Slovan Bratislava-Milan andrà in scena martedì 26 settembre alle 18:45 e sarà diretta da Jose Maria Sanchez . Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Raúl Cabañero e Iñigo Prieto , mentre il quarto uomo sarà Alejandro Muñiz Ruiz . Un team completamente spagnolo, così come l’assistente VAR Valentín Gómez. Al VAR ci sarà Carlos del Cerro Grande . Non è la prima volta che i rossoneri incontrano lo spagnolo in Champion League.

Slovan Bratislava-Milan, Sanchez sarà l'arbitro: un precedente. E Tonali...

La scorsa stagione, infatti, il Milan di Pioli aprì con il grande ritorno di Sandro Tonali a San Siro. Milan-Newcastle del 19 settembre 2023. Una partita che i rossoneri dominarono in lungo e in largo, ma che finì sullo 0-0 per uno spreco infinito di occasioni da gol da parte del Milan. Per quanto riguarda Sanchez: il fischietto spagnolo fu bravo e autore di una prova brillante senza errori. Un buon precedente per il Milan in vista dello Slovan Bratislava. LEGGI ANCHE: Milan-Juventus, i tifosi stroncano Emerson Royal: "Il più scarso della Serie A!"